Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Frau leistet Hilfe an Unfallstelle und wird durch vorbeifahrenden Pkw verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

Am 24.04.2026 (Freitag) ist es zu einem leichten Auffahrunfall in der Pinneberger Straße (L 105) gekommen. Eine Ersthelferin wurde durch einen vorbeifahrenden Pkw am Oberschenkel verletzt.

Eine Verkehrsteilnehmerin hielt gegen 13.00 Uhr hinter den beteiligten Fahrzeugen eines leichten Verkehrsunfalles an, um sich zu erkundigen, ob Hilfe benötigt wird. Während des Gesprächs bemerkte die 26-jährige Pinnebergerin, dass ein Kind zwischen den stehenden Fahrzeugen auf die Straße treten wollte, um diese zu überqueren. Da sich ein Pkw näherte, stellte sich die Frau zu dem Kind und wurde dann durch den vorbeifahrenden Fahrzeugführer eines schwarzen SUV am Oberschenkel getroffen. Das Fahrzeug verlangsamte kurz seine Geschwindigkeit, wurde dann jedoch weiter in Richtung Appen gelenkt, ohne anzuhalten. Derzeit sind noch keine weiteren Einzelheiten zum verursachenden Fahrzeug oder Fahrzeugführer/-in bekannt. Da die L 105 zu dieser Zeit stark befahren war, hoffen die Ermittler vom Polizeirevier Wedel auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04103-5018-0 entgegengenommen.

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