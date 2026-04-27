Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen/Pinneberg - Schussabgabe im Rahmen von Festnahmen - eine Person flüchtig

Rellingen (ots)

Am Freitagnachmittag (24.04.2026) kam es um 14:17 Uhr zu einer polizeilichen Maßnahme von Hamburger Polizeibeamten. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6262379

Die Fahndung nach der flüchtigen Person war erfolgreich. Der jugendliche Syrer (17) konnte im Rahmen der Fahndung in Bremen gefunden und einem Krankenhaus zugeführt werden. Durch die Schussabgabe bei der versuchten Festnahme hat der junge Mann eine Verletzung im Schulterbereich erlitten.

Gegen die drei Tatverdächtigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Betruges zum Nachteil älterer Menschen geführt.

Auch gegen die Polizeibeamtin, die den Schuss abgegeben hat, wird routinemäßig ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um die Umstände der Schussabgabe rechtlich zu überprüfen.

Zu den weiteren Ermittlungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine weitergehenden Angaben gemacht werden.

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