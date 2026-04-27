Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (OD) - Unbekannte Täter erlangen Wertgegenstände bei zwei Wohnungseinbruchdiebstählen

Tangstedt (OD) (ots)

Am 25.04.2026 haben unbekannte Einbrecher bei gleich zwei Taten in Tangstedt umfangreiches Stehlgut erlangt.

Zunächst ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße (zwischen Beekmoorweg und Dorfstraße) gekommen. Zwischen 01:30 Uhr und 05:00 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei nahmen sie aufgefundenes Bargeld an sich. Der gesamte Schaden wurde für diesen Fall mit ca. 2500 Euro beziffert.

Die zweite Tat ereignet sich dann ebenfalls am 25.04.2026, jedoch diesmal in den Nachmittags-/Abendstunden. Zwischen 16:10 Uhr und 23:00 Uhr haben sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus im Dorfring verschafft. Auch hier wurden die Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut durchsucht. In diesem Fall wurden Schmuck, Uhren und Handtaschen gestohlen. Der gesamte Schaden beträgt nach ersten Schätzungen über 20.000 Euro.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer auffällige Feststellungen in der Nähe eines der Tatorte gemacht hat, kann diese unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitteilen.

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