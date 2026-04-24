Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Brandstiftung an Pkw - Zeugen gesucht

Pinneberg (ots)

Am Donnerstag (23.04.2026) ist es in den frühen Morgenstunden zu einer Brandstiftung an einem Pkw gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 03:00 Uhr brannte in einer Parkbucht in der Straße Kleiner Reitweg ein Opel vollständig aus.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwa 5.000,-EUR. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Bisher geht die Kriminalpolizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Derzeit liegen der Polizei noch keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Brandermittlungen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe des Brandortes.

Sachdienliche Mitteilungen zu dem Brand werden unter der Rufnummer 04101 / 202-0 entgegengenommen.

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