Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rickling-Fehrenbötel - Schwerer Verkehrsunfall - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Rickling-Fehrenbötel (ots)

Am 22.04.2026 ist es um 15:15 Uhr an der Kreuzung Wahlstedter Straße/Neumünsteraner Straße/Wahlstedter Weg/Blockskoppelweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Radfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Zur Unfallzeit befuhr ein 65-jähriger Radfahrer aus Rickling den rechtsseitigen gemeinsamen Geh-/Radweg der Wahlstedter Straße in Richtung Rickling. An der Kreuzung wollte der Mann nach ersten Ermittlungen die Straßenseite wechseln, um auf dem linksseitigen Geh-/Radweg der Neumünsteraner Straße weiter zu fahren. Beim Queren der Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 46-jährigen Wahlstedterin, die ebenfalls die Wahlstedter Straße in Richtung Rickling befuhr.

Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Die Wahlstedterin wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in einer Klinik behandelt.

Der Sachschaden wurde nach ersten Schätzungen mit 10.000 Euro beziffert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Sachverständiger mit der Begutachtung des Verkehrsunfalles beauftragt.

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