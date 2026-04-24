Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Vermisste Person - die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise

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Halstenbek (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektionen Bad Segeberg und Itzehoe -

Seit dem Abend des 15. April 2026 wird der 35-jährige Daniel M. aus dem Kreis Pinneberg vermisst. Die Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Person. Die Umstände des Verschwindens sind bisher gänzlich unklar.

Der Vermisste wurde zuletzt am Krupunder See in Halstenbek gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Daniel M. ist circa 180 cm groß und von normaler Statur. Er hat kurze dunkle Haare, einen Kinn- sowie Oberlippenbart und trägt mehrere Tätowierungen.

Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die bislang ohne Erfolg verliefen.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle sowie die Kriminalpolizei Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 602 1112 entgegen.

Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, die Persönlichkeitsrechte zu wahren und von Spekulationen abzusehen.

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