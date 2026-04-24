Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bornhöved - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bornhöved (ots)

Am Donnerstag (23.04.2026) ist es zu einem Einbruch in der Kirchstraße gekommen. Bei der Tat erlangten die unbekannten Täter diversen Schmuck.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf etwa 05:15 Uhr bis 12:35 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten daraufhin nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie bei der Tat diversen Schmuck.

Derzeit liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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