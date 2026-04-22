Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannte brechen in Wohnung in Mehrfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Kaltenkirchen (ots)

Am Dienstag (21.04.2026) ist es zu einem Einbruch im südlichen Bereich des Flottmoorrings gekommen. Bei der Tat erlangten die unbekannten Täter Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in die Wohnung im 4. Obergeschoss zeitlich auf etwa 12:05 Uhr bis 13:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter gelangten offenbar in das Treppenhaus, verschafften sich über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten daraufhin nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie bei der Tat Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände.

Derzeit liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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