Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (PI) - Unbekannte Täter versuchen in Einfamilienhaus einzubrechen - Zeugen gesucht

Schenefeld (PI) (ots)

Am Dienstag (21.04.2026) ist es zu einem versuchten Einbruch in der Jahnstraße gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann die Tat zeitlich auf 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter versuchten, sich über die Haustür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Als dies misslang, entfernten sie sich offenbar wieder.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder den Tätern werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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