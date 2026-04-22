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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerau - Schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ellerau (ots)

Am 21.04.2026 (Dienstag) ist es um 14:12 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Alvesloher Straße gekommen. Zwei Personen wurden schwer und eine Person leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 78-jähriger Ellerauer mit einem Pkw-Mercedes-Benz die Alvesloher Straße aus Richtung Ellerau kommend in Fahrtrichtung Alveslohe. Aus bisher nicht geklärter Ursache soll der Mann mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten sein, wo es zum Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Itzehoer kam, der mit einem Lkw mit Anhänger die Alvesloher Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Das Lkw-Gespann stellte sich nach dem Unfallgeschehen auf der Fahrbahn quer. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Hamburg, die mit ihrem Pkw-Audi ebenfalls die Alvesloher Straße aus Richtung Ellerau in Richtung Alveslohe befuhr, konnte dem Lkw nicht ausweichen, sodass sie frontal in das Gespann prallte. Bei dem Unfall wurden der Mann aus Ellerau und die Frau aus Hamburg schwer verletzt. Bei der Hamburgerin konnte eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Kliniken verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Sachverständiger mit der Begutachtung des Unfalls beauftragt. Die Alvesloher Straße musste für die Arbeiten im Bereich der Unfallstelle bis 23:15 Uhr gesperrt werden.

Die Schadenshöhe kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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