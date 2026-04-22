Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte setzen zwei Meerschweinchen auf einem Feld aus - Polizei sucht Zeugen

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Norderstedt (ots)

Am Montag (20.04.2026) fand ein Norderstedter Ehepaar an einem Feldrand in der Nähe der Straße Harckesheyde nahe dem Harckesstieg nur durch Zufall zwei stark unterkühlte Meerschweinchen. Die Tiere konnten rechtzeitig vor dem Erfrieren aufgenommen werden. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen.

Gegen 19:05 Uhr entdeckte das Paar einen auffälligen Flechtkorb zufällig unter Wurzeln hinter einem dortigen Knick. Darin befanden sich zwei Meerschweinchen, die aufgrund der derzeitigen Nachtfröste stark unterkühlt gewesen sein dürften.

Die zwei Nagetiere wurden von den Findern rechtzeitig vor dem Erfrieren in Sicherheit gebracht, versorgt und gewärmt. Anschließend übergaben sie sie in die Obhut eines nahegelegenen Tierheims.

Aufgrund des Fundorts gehen die Ermittler derzeit von dem vorsätzlichen Aussetzen der Tiere aus, wobei deren Tod zumindest in Kauf genommen wurde.

Bislang liegen der Polizei keine Täterhinweise vor.

Der Ermittlungsdienst Umwelt des Polizei Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg ermittelt in diesem Fall nun wegen eines Verstoßes gemäß § 17 Tierschutzgesetz und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder den Tätern werden unter der Rufnummer 04551 8843440 entgegengenommen.

Der Pressemitteilung liegen Bilder der Tiere und des Flechtkorbs bei.

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