Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen/Pinneberg - Schussabgabe im Rahmen von Festnahmen - eine Person flüchtig

Rellingen/Pinneberg (ots)

Am Freitagnachmittag (24.04.2026) kam es um 14:37 Uhr in der Gärtnerstraße in Rellingen zu einem Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme. Zwei Personen konnten festgenommen werden. Eine weitere Person ist flüchtig und wird derzeit gesucht.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können zu dem laufenden Verfahren und dessen weiteren polizeilichen Maßnahmen keine Angaben gemacht werden.

Da die Möglichkeit bestand, dass die Person aufgrund einer Schussverletzung ein nahegelegenes Krankenhaus aufsuchte, wurden intensive Suchmaßnahmen zunächst auf das örtliche Klinikum konzentriert.

Da die Maßnahmen dort erfolglos waren, verschiebt sich die Suche nach dem Flüchtigen nun auf den Umkreis des Ausgangsortes.

Derzeit befinden sich etwa 70 Polizeibeamte im Einsatz. Auch die Kriminalpolizei und die Landespolizei Hamburg sind in den Einsatz involviert. Zwischenzeitlich befanden sich ein Polizeihubschrauber sowie Diensthunde zu Fahndungszwecken im Bereich.

Im weiteren Verlauf wird die Umgebung unter Hinzuziehung einer Drohne abgesucht.

Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

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