PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen/Pinneberg - Schussabgabe im Rahmen von Festnahmen - eine Person flüchtig

Rellingen/Pinneberg (ots)

Am Freitagnachmittag (24.04.2026) kam es um 14:37 Uhr in der Gärtnerstraße in Rellingen zu einem Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme. Zwei Personen konnten festgenommen werden. Eine weitere Person ist flüchtig und wird derzeit gesucht.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können zu dem laufenden Verfahren und dessen weiteren polizeilichen Maßnahmen keine Angaben gemacht werden.

Da die Möglichkeit bestand, dass die Person aufgrund einer Schussverletzung ein nahegelegenes Krankenhaus aufsuchte, wurden intensive Suchmaßnahmen zunächst auf das örtliche Klinikum konzentriert.

Da die Maßnahmen dort erfolglos waren, verschiebt sich die Suche nach dem Flüchtigen nun auf den Umkreis des Ausgangsortes.

Derzeit befinden sich etwa 70 Polizeibeamte im Einsatz. Auch die Kriminalpolizei und die Landespolizei Hamburg sind in den Einsatz involviert. Zwischenzeitlich befanden sich ein Polizeihubschrauber sowie Diensthunde zu Fahndungszwecken im Bereich.

Im weiteren Verlauf wird die Umgebung unter Hinzuziehung einer Drohne abgesucht.

Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 14:21

    POL-SE: Pinneberg - Brandstiftung an Pkw - Zeugen gesucht

    Pinneberg (ots) - Am Donnerstag (23.04.2026) ist es in den frühen Morgenstunden zu einer Brandstiftung an einem Pkw gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 03:00 Uhr brannte in einer Parkbucht in der Straße Kleiner Reitweg ein Opel vollständig aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwa 5.000,-EUR. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Bisher ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 08:55

    POL-SE: Bornhöved - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Bornhöved (ots) - Am Donnerstag (23.04.2026) ist es zu einem Einbruch in der Kirchstraße gekommen. Bei der Tat erlangten die unbekannten Täter diversen Schmuck. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf etwa 05:15 Uhr bis 12:35 Uhr eingegrenzt werden. Die unbekannten Täter verschafften sich über eine Terrassentür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren