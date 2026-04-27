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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Kriminalpolizei durchsucht wegen Drogenhandels - Haupttatverdächtiger sitzt in Haft

Elmshorn (ots)

Seit Anfang 2026 führte die Kriminalpolizei Elmshorn - dortige Ermittlungsgruppe Rauschgift - ein Ermittlungsverfahren gegen eine Gruppe von Männern, die im Verdacht steht, im Stadtgebiet Elmshorn mit harten Drogen gehandelt zu haben.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen konnten den Beschuldigten insgesamt sieben private und geschäftliche Räumlichkeiten in Elmshorn zugeordnet werden, welche 22.04.2026 durchsucht wurden. Die Beamten stellten bei den Durchsuchungen umfangreiches Beweismaterial in Form von Kokain, Heroin und Cannabis und einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher. Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe von einer Richterin beim Amtsgericht Itzehoe angeordnet.

Der 36-jährige türkische Hauptbeschuldigte aus Elmshorn wurde am Folgetag dem Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Der Amtsrichter erließ Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Der Mann befindet sich zur Zeit in der JVA Itzehoe in Untersuchungshaft.

Die beiden weiteren Beschuldigten aus Elmshorn (37 Jahre, männlich, deutsch und 57 Jahre, weiblich, deutsch) wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Alle Personen haben sich nun in einem Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz wegen des Verdachts des Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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