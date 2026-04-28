Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Schule - zahlreiche Laptops entwendet

Norderstedt (ots)

In der Zeit vom 24.04.2026 (Freitag, 22:30 Uhr) bis zum 27.04.2026 (Montag, 07:45 Uhr) ist es in der Poppenbütteler Straße zu einem Einbruch in eine Schule gekommen. Der oder die Täter haben insgesamt 155 Laptops an sich genommen.

Im Tatzeitraum haben sich unbekannte Täter Zutritt zur Schule verschafft. Auf welche Art sie in die Schule gelangt sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht jedoch, dass sie sich innerhalb der Schule gewaltsam Zutritt zu einem Raum verschafft haben, in dem die Laptops lagerten. Der entstandene Schaden wurde mit ca. 93.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei Nordersteht hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt, die sich am Wochenende zwischen dem 24. und 27.04. 2026 im Bereich der Schule aufgehalten haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

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