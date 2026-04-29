Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Wohnungseinbruchdiebstahl

Elmshorn (ots)

Am 28.04.2026 (Dienstag) ist es in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 14:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße Sandberg gekommen. Der oder die Einbrecher erbeuteten einen Bargeldbetrag in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Im Tatzeitraum verschafften sich eine oder mehrere Personen gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach möglichem Stehlgut wurden einige Hundert Euro Bargeld gefunden und mitgenommen. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hinweise über verdächtige Auffälligkeiten in Tatort- und Tatzeitnähe werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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