POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Alkohol und THC
Northeim (ots)
Northeim, Harztor
Samstag, 09.05.2026, 13:39 Uhr
NORTHEIM(da) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden Polizeibeamte der PI Northeim am Samstagnachmittag am Harztor auf einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Der Mann aus dem Bereich Herzberg stand unter Alkoholeinfluss und räumte auch Cannabis-Konsum ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.
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