POL-NOM: Unfallflucht - Schaden 2.500EUR
Northeim (ots)
Katlenburg-Lindau, Burgbergschule
Samstag, 09.05.2026, 18:00-21:00 Uhr
KATLENBURG(da) - Ein bislang Unbekannter hat am Samstag zwischen 18.00 und 21:00 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten T4 beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Schaden an der linken Seite des VW beläuft sich geschätzt auf ca. 2.500EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden, Tel. 05551-9148-0
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