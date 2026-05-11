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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht - Schaden 2.500EUR

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Burgbergschule

Samstag, 09.05.2026, 18:00-21:00 Uhr

KATLENBURG(da) - Ein bislang Unbekannter hat am Samstag zwischen 18.00 und 21:00 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten T4 beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Schaden an der linken Seite des VW beläuft sich geschätzt auf ca. 2.500EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden, Tel. 05551-9148-0

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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