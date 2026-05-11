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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall im Kreuzungsbereich - Zwei Totalschäden

Northeim (ots)

Northeim, Am Martinsgraben

Sonntag, 10.05.2026, gegen 18:05 Uhr

NORTHEIM(da) - Ein 73-Jähriger aus dem Bereich Bad Gandersheim hat am Sonntag gegen 18:05 Uhr in der Straße am Martinsgraben einen Verkehrsunfall verursacht und so ca. 20.000EUR Schaden verursacht. Der PKW-Fahrer befuhr die Matthias-Grünewald-Straße in Richtung Am Martinsgraben. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er einen von links kommenden und bevorrechtigten Opel-Fahrer und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 24-jähriger PKW-Fahrer aus Northeim blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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