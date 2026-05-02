Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Hattingen (ots)
Am 01.05.2026, gegen 13:55 Uhr, befuhr eine 57-jährige Wetteranerin mit ihrem Fahrrad den Radweg neben der Straße Am Wallbaum in Richtung Hattingen. Beim Abbiegevorgang habe sie das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen dem angrenzenden Krankenhaus zugeführt.
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