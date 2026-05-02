POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hattingen (ots) - Am 01.05.2026, gegen 15:04 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Bochumer mit seinem Kraftomnibus der Marke Mercedes die Kosterstraße in Richtung Hattingen. Der vor ihm fahrende 34-jährige Mühlheimer in seinem PKW der Marke VW bremst an der Gelblicht anzeigende LZA ab, so dass es zum Unfallereignis kam. Hierbei kam es zu zwei leicht verletzten Personen wobei eine in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht ...

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