Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ennepetal (ots)

Am 01.05.2026, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Recklinghauser mit seinem Krad der Marke Yamaha die L699 in südlicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer dort befindlichen Metallschutzplanke, geriet ins Schleudern und touchierte den entgegenkommenden PKW der Marke Toyota eines 71-jährigen Breckerfelders. Der Kradfahrer verletzte sich hierbei leicht und kam in das angrenzende Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 12.000,00 Euro geschätzt.

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