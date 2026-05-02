Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Hattingen (ots)
Am 01.05.2026, gegen 19:20 Uhr, befuhr eine 47-jähriger Dortmunder mit seinem Fahrrad die Fahrradstraße parallel zur Bredenscheider Straße in Richtung Sprockhövel. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Er verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt.
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