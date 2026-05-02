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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hattingen (ots)

Am 01.05.2026, gegen 19:20 Uhr, befuhr eine 47-jähriger Dortmunder mit seinem Fahrrad die Fahrradstraße parallel zur Bredenscheider Straße in Richtung Sprockhövel. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Er verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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