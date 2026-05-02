POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Herdecke (ots) - Am 30.April 2026, um 13.30 Uhr, kollidierten zwei Radfahrer im Begegnungsverkehr und stürzten dabei. Die Radfahrer befanden sich auf einem Radweg an der Ruhr. Dabei verletzte sich ein Radfahrer schwer. Der andere Radfahrer blieb unverletzt. Der schwerverletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Rückfragen bitte an: ...

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