Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Breckerfeld (ots)
Am 01.05.2026, gegen 21:00 Uhr, befuhr eine 14-jährige Breckerfelderin mit ihrem Fahrrad die Frankfurter Straße in Richtung Hagener Straße. Die 14-Jährige verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam zu Fall. Sie verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt.
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