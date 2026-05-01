Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Pkw-Fahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß mit Baum

Wetter (ots)

Am 30. April 2026, gegen 21.00 Uhr, kam es in der Oberwengerner Straße 176 in Wetter zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 50-jährige Hagenerin kam aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß wurden die Airbags ausgelöst, die Fahrerin wurde leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß fiel der Baum auf die Straße und musste durch die Feuerwehr beseitigt werden. Der VW Polo wies einen Totalschaden auf und wurde abgeschleppt. Die Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Wittener Krankenhaus eingeliefert. Für die Unfallaufnahme und Räumung der Fahrbahn kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der Straße. (MJA)

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