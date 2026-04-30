Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Polizei führt Kontrollen durch- Sicher.mobil.leben-Zweiräder im Blick

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Zu einem großangelegten Einsatz der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises kam es am 28. April, in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr. Unter dem Leitspruch "sicher.mobil.leben- Zweiräder im Blick" fanden in mehreren Städten Kontrollen vorrangig bei jungen Fahrern von Elektrokleinstfahrzeugen (bspw. E-Scootern) statt. Gerade der Bereich von Schulzentren und Fußgängerzonen stand dabei im Fokus. Zeitgleich gab es aber auch Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet. Unterstützt wurde die Aktion durch das Team der Verkehrsunfallprävention und des Bezirksdienstes. Die Beamtinnen und Beamten waren an den Schulen oder in der Fußgängerzone vor Ort und führten wichtige präventive Gespräche mit Jugendlichen.

Es fanden Kontrollstellen in Ennepetal am Reichenbachgymnasium und in Herdecke am Schulzentrum statt. Auch in Sprockhövel an der Hauptschule und in der Hattinger Fußgängerzone wurde kontrolliert.

Eine stationäre Geschwindigkeitsmessung fand u.a. in Ennepetal an der Tageseinrichtung "Bullerbü" an der Hagener Straße statt. Insgesamt wurden im Rahmen des Einsatzes 113 Ordnungswidrigkeiten geahndet. In Bezug auf E-Scooter wurden 15 Verwarngelder verhängt. Diese bezogen sich teilweise auf das Befahren der Fußgängerzone oder das Fahren auf dem E-Scooter mit zwei Personen.

Hervorzuheben ist noch eine Kontrolle eines 16-jährigen Rollerfahrers in Sprockhövel. Sein Motorroller der Marke Peugeot hatte so erhebliche technische Veränderungen, dass umgehend die Betriebserlaubnis erlosch. Der Roller wurde direkt aus dem Straßenverkehr entfernt und an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell