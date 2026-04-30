Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg/Schwelm: Drei Einbrüche in Transporter- Werkzeuge und Gartengeräte gestohlen

Gevelsberg/Schwelm (ots)

Gleich zu drei Einbrüchen in Transporter der Marke Ford kam es zwischen dem 28. April 14:00 Uhr und dem 29. April 8:30 Uhr in Gevelsberg und Schwelm. In dieser Zeit brachen unbekannte Täter in der Gewerbestraße und in der Breitenfelder Straße in Gevelsberg einen Transporter auf. Auch in der Straße In der Graslake in Schwelm wurde in diesem Zeitraum in einen Transporter eingebrochen. Bei allen Fahrzeugen wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Es wurden insgesamt Gartengeräte und Werkzeuge im mittleren vierstelligen Bereich gestohlen.

Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Hinweis zu Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

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