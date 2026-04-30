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POL-EN: Breckerfeld: Pkw in Schlangenlinien unterwegs- Test zeit deutlichen Wert
Breckerfeld (ots)
Erheblich alkoholisiert war eine 49-jährige aus Halver mit ihrem PKW der Marke Smart im innerstädtischen Bereich von Breckerfeld unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen meldete ein aufmerksamer Zeuge den Smart auf der L528. Im weiteren Verlauf fuhr die 49-jährige in Richtung Breckerfeld. Dabei fuhr sie zeitweise in deutlichen Schlangenlinien und kam teilweise in den Gegenverkehr. Zu einem schädigen Ereignis kam es nicht. Der Zeuge meldete dieses Fahrverhalten umgehend der Polizei. Der Smart konnte letztendlich mit der 49-jährigen auf einem Parkplatz eines Discounters in der Windmühlenstraße festgestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung erhärtete sich schnell der Verdacht, dass die Fahrerin aus Halver deutlich unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Zudem stellten die Kräfte der Polizei fest, dass die 49-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es folgte eine Blutprobe und der Smart wurde sichergestellt.
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