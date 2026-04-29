Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Wetter: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter schlagen Fenster ein
Wetter (ots)
Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Oberberger Weg kam es am 28. April in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:55 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in sämtlichen Räumen nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.
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