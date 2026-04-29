Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Silbernes Auto touchiert parkenden Skoda und begeht Fahrerflucht

Gevelsberg (ots)

Ein 33-jähriger Gevelsberger parkte am 26.04.2026 gegen 12:00 Uhr seinen weißen Skoda in einer Parkbucht an der Hagener Straße auf Höhe der Hausnummer 383 in Gevelsberg. Als er ein paar Minuten später wiederkam, wartete bereits ein aufmerksamer Zeuge auf ihn, um ihn darauf hinzuweisen, dass eine unbekannte Person sein Fahrzeug touchiert habe und weggefahren sei. Es handele sich wahrscheinlich um ein silbernes Auto, womöglich der Marke VW.

Deswegen sucht die Polizei nun nach diesem besagten Zeugen und nach weiteren Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und somit sachdienliche Hinweise geben können. Diese Personen können sich bei der Polizei unter der 02333 9166-2100 melden. (jbo)

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