Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter schlagen Terrassentürscheibe ein

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Ossenbrink kam es am 28. April gegen 16:40 Uhr. Nachdem der Sicherheitsdienst durch die Alarmanlage über einen Einbruch informiert wurde stellte sich heraus, dass Täter in das Haus eingebrochen waren. Sie schlugen die Terrassentür ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Entwicklungsstand wurde Schmuck gestohlen. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

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