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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Kollision zwischen Pkw und Krad- Kradfahrer verletzt

Sprockhövel (ots)

Verletzt wurde ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Mettmann bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen Huxel und Elberfelder Straße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 40-jährige aus Velbert mit einem PKW der Marke VW am 27. April, gegen 14:45 Uhr von der Straße Huxel auf die Elberfelder Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigte Motorradfahrer, der mit seinem Motorrad der Marke BMW auf der Elberfelder Straße unterwegs war. Der Motorradfahrer versuchte noch dem kreuzenden PKW auszuweichen, touchierte diesen dann jedoch, so dass der 60-jährige zu Boden stürzte. Dabei wurde er verletzt. Das Motorrad wurde vor Ort abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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