Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Motorradfahrerin kommt in Gegenverkehr- Kollision mit Pkw

Hattingen (ots)

Verletzt wurde eine 23-jährige Motorradfahrerin aus Velbert bei einem Verkehrsunfall auf der Felderbachstraße in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen verlor die Motorradfahrerin am 27. April, gegen 18:40 Uhr die Kontrolle über ihr Motorrad der Marke Kawasaki und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem 46-jährigen aus Wuppertal, der mit seinem PKW Mazda in der Gegenrichtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Kradfahrerin so verletzt, dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus kam. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

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