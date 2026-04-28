PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Motorradfahrerin kommt in Gegenverkehr- Kollision mit Pkw

Hattingen (ots)

Verletzt wurde eine 23-jährige Motorradfahrerin aus Velbert bei einem Verkehrsunfall auf der Felderbachstraße in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen verlor die Motorradfahrerin am 27. April, gegen 18:40 Uhr die Kontrolle über ihr Motorrad der Marke Kawasaki und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem 46-jährigen aus Wuppertal, der mit seinem PKW Mazda in der Gegenrichtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Kradfahrerin so verletzt, dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus kam. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 12:45

    POL-EN: Gevelsberg: Ermittlungen zu mehreren Bränden im Wald- Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

    Gevelsberg (ots) - Nach mehreren Bränden im Waldgebiet zwischen der Silscheder Straße und dem Berger See sucht die Polizei nun für die weiteren Ermittlungen nach Zeuginnen und Zeugen. In den letzten Wochen kam es insgesamt zu drei Bränden im Waldgebiet/Wandergebiet "Donauwiese" zwischen der Silscheder Straße und dem Berger See. Zuletzt brannte am 26. April ein ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 11:51

    POL-EN: Wetter: Unfall unter Alkoholeinfluss- Blutprobe genommen

    Wetter (ots) - Unter dem Einfluss von Alkohol verursachte am 26. April gegen 17:15 Uhr ein 57-jähriger aus Wetter einen Verkehrsunfall im Kreisverkehr Friedrichstraße/Karlstraße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 57-jährige Wetteraner mit seinem PKW der Marke Fiat den Kreisverkehr und beabsichtigte diesen über die Karlstraße zu verlassen. Dabei er nach links ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 07:11

    POL-EN: Schwelm- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Schwelm (ots) - Am 25.04.2026, gegen 14:58 Uhr, befuhr eine 36-jährige Wetteranerin mit ihrem Krad die Frankfurter Straße in Richtung Kreisverkehr Winterberger Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr verlor die 36-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Krad und kam zu Fall. Sie verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Am Krad der 36-Jährigen entstand ein Sachschaden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren