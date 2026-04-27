PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Unfall unter Alkoholeinfluss- Blutprobe genommen

Wetter (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol verursachte am 26. April gegen 17:15 Uhr ein 57-jähriger aus Wetter einen Verkehrsunfall im Kreisverkehr Friedrichstraße/Karlstraße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 57-jährige Wetteraner mit seinem PKW der Marke Fiat den Kreisverkehr und beabsichtigte diesen über die Karlstraße zu verlassen. Dabei er nach links von seiner Fahrspur ab und touchierte ein entgegenkommendes Wohnmobil eines 51-jährigen aus Stuttgart. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Wetteraner unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem 57-jährigen wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 07:11

    POL-EN: Schwelm- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Schwelm (ots) - Am 25.04.2026, gegen 14:58 Uhr, befuhr eine 36-jährige Wetteranerin mit ihrem Krad die Frankfurter Straße in Richtung Kreisverkehr Winterberger Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr verlor die 36-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Krad und kam zu Fall. Sie verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Am Krad der 36-Jährigen entstand ein Sachschaden in ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 07:05

    POL-EN: Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Hattingen (ots) - Zwischen dem 24.04.2026, 09:00 Uhr und 12:35 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Reihenhauses im Pastoratsweg auf. Im Haus wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 07:04

    POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Ennepetal (ots) - Am 25.04.2026, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Ennepetaler mit seinem Krad die Heilenbecker Straße. In Höhe der dortigen Baustelle musste er verkehrsbedingt abbremsen und kam aufgrund einer Verunreinigung auf der Fahrbahn zu Fall. Der 28-Jährige verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. SZA Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren