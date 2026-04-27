Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Unfall unter Alkoholeinfluss- Blutprobe genommen

Wetter (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol verursachte am 26. April gegen 17:15 Uhr ein 57-jähriger aus Wetter einen Verkehrsunfall im Kreisverkehr Friedrichstraße/Karlstraße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 57-jährige Wetteraner mit seinem PKW der Marke Fiat den Kreisverkehr und beabsichtigte diesen über die Karlstraße zu verlassen. Dabei er nach links von seiner Fahrspur ab und touchierte ein entgegenkommendes Wohnmobil eines 51-jährigen aus Stuttgart. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Wetteraner unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem 57-jährigen wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

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