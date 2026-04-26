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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hattingen (ots)

Zwischen dem 24.04.2026, 09:00 Uhr und 12:35 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Reihenhauses im Pastoratsweg auf. Im Haus wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden.(STO)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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