PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Banken und Polizei Seite an Seite - Gemeinsame Initiative zum Schutz älterer Menschen vor Betrug

Lambsheim (ots)

Tagtäglich rufen Betrüger beispielsweise als "falsche Polizeibeamte" oder "falsche Enkel" lebensältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen. Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, kommen unsere Experten der polizeilichen Prävention auch Ende dieses Monats zu Ihnen.

Zu diesem Zweck organisiert das Polizeipräsidium Ludwigshafen in Kooperation mit der Sparkasse Vorderpfalz gemeinsame Infostände. Im Rahmen dieser Initiative sollen lebensältere Menschen über gängige Betrugsmaschen aufgeklärt und mit wertvollen Tipps ausgestattet werden, wie sie sich wirksam vor diesen schützen können. Die Experten der Banken und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz sind für Sie vor Ort, um auch individuelle Fragen zu beantworten und persönliche Beratung anzubieten. Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick" oder sogenannte "Schockanrufe" und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können. Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance. Auch Angehörige älterer Menschen sind herzlich eingeladen, um sich zu informieren.

Wann: Donnerstag, 30.04.2026, 9 Uhr - 12 Uhr

Wo: Sparkasse Vorderpfalz, Geschäftsstelle in 67245 Lambsheim, in der Mühlthorstraße 27a

Sie können nicht persönlich vor Ort kommen?

Kein Problem. Zu diesem Zweck haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963-21177 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick" oder sogenannte "Schockanrufe" und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ben Simon
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 12:12

    POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

    Germersheim (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6254586 Die am 13.04.2026 als vermisst gemeldete 15-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Rückfragen ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 11:52

    POL-PPRP: Großübung der Bundeswehr

    Präsidialbereich (ots) - Die Bundeswehr führt vom 20. bis 30. April 2026 die Großübung ORANGE ROAD im Raum Bruchsal, Speyer, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und Kehl durch. Dabei trainieren rund 850 Soldatinnen und Soldaten gemeinsam mit polizeilichen und nicht-polizeilichen Sicherheitsorganisationen sowie ehrenamtlichen Kräften verschiedene Szenarien der Landes- und Bündnisverteidigung. Inhaltlich umfasst die ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 16:13

    POL-PPRP: Polizeieinsatz

    Schifferstadt (ots) - Am 15.04.2026 kam es im Laufe des Vormittags in der Salierstraße in Schifferstadt zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund einer psychisch kranken Frau, die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Einsatzmaßnahmen sind zwischenzeitlich beendet. Die Frau wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren