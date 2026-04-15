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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz

Schifferstadt (ots)

Am 15.04.2026 kam es im Laufe des Vormittags in der Salierstraße in Schifferstadt zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund einer psychisch kranken Frau, die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Einsatzmaßnahmen sind zwischenzeitlich beendet. Die Frau wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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