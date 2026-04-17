POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Schifferstadt (ots) - Am 15.04.2026 kam es im Laufe des Vormittags in der Salierstraße in Schifferstadt zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund einer psychisch kranken Frau, die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Einsatzmaßnahmen sind zwischenzeitlich beendet. Die Frau wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Rückfragen bitte an: ...

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