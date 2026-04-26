Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Schwelm (ots)
Am 25.04.2026, gegen 14:58 Uhr, befuhr eine 36-jährige Wetteranerin mit ihrem Krad die Frankfurter Straße in Richtung Kreisverkehr Winterberger Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr verlor die 36-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Krad und kam zu Fall. Sie verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Am Krad der 36-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 850 Euro. SZA
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