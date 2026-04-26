Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ennepetal (ots)

Am 25.04.2026, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Ennepetaler mit seinem Krad die Heilenbecker Straße. In Höhe der dortigen Baustelle musste er verkehrsbedingt abbremsen und kam aufgrund einer Verunreinigung auf der Fahrbahn zu Fall. Der 28-Jährige verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. SZA

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