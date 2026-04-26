Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Ennepetal (ots)
Am 25.04.2026, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Ennepetaler mit seinem Krad die Heilenbecker Straße. In Höhe der dortigen Baustelle musste er verkehrsbedingt abbremsen und kam aufgrund einer Verunreinigung auf der Fahrbahn zu Fall. Der 28-Jährige verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. SZA
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell