Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Tischdeckenverkauf an der Haustür- Bargeld gestohlen

Schwelm (ots)

Unter dem Vorwand gehäkelte Tischdecken zu verkaufen, verschaffte sich am 27. April, gegen 11:45 Uhr eine weibliche Täterin Zugang zu einer Wohnung einer 95-jährigen aus Schwelm. Die Täterin gab an der Haustür an, dass sie Tischdecken verkaufen wollen und gelangte so in die Wohnung. Die 95-jährige beabsichtigte eine Tischdecke zu kaufen und holte einen Umschlag mit Bargeld. In einem günstigen Augenblick entwendete jedoch die Täterin den gesamten Umschlag. Im Umschlag befand sich eine Bargeldsumme im mittleren dreistelligen Bereich. Daraufhin entfernte sich die Täterin schnell aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Sie kann wie folgte beschrieben werden:

Circa 1,55 m- 1,60m groß, graue Haare, kräftige Statur. Sie trug eine helle Mütze, eine helle lange Steppjacke und einen Rock.

Eine Fahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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