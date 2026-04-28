PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Tischdeckenverkauf an der Haustür- Bargeld gestohlen

Schwelm (ots)

Unter dem Vorwand gehäkelte Tischdecken zu verkaufen, verschaffte sich am 27. April, gegen 11:45 Uhr eine weibliche Täterin Zugang zu einer Wohnung einer 95-jährigen aus Schwelm. Die Täterin gab an der Haustür an, dass sie Tischdecken verkaufen wollen und gelangte so in die Wohnung. Die 95-jährige beabsichtigte eine Tischdecke zu kaufen und holte einen Umschlag mit Bargeld. In einem günstigen Augenblick entwendete jedoch die Täterin den gesamten Umschlag. Im Umschlag befand sich eine Bargeldsumme im mittleren dreistelligen Bereich. Daraufhin entfernte sich die Täterin schnell aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Sie kann wie folgte beschrieben werden:

Circa 1,55 m- 1,60m groß, graue Haare, kräftige Statur. Sie trug eine helle Mütze, eine helle lange Steppjacke und einen Rock.

Eine Fahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 09:34

    POL-EN: Sprockhövel: Kollision zwischen Pkw und Krad- Kradfahrer verletzt

    Sprockhövel (ots) - Verletzt wurde ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Mettmann bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen Huxel und Elberfelder Straße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 40-jährige aus Velbert mit einem PKW der Marke VW am 27. April, gegen 14:45 Uhr von der Straße Huxel auf die Elberfelder Straße abzubiegen. Dabei ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 08:16

    POL-EN: Hattingen: Motorradfahrerin kommt in Gegenverkehr- Kollision mit Pkw

    Hattingen (ots) - Verletzt wurde eine 23-jährige Motorradfahrerin aus Velbert bei einem Verkehrsunfall auf der Felderbachstraße in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen verlor die Motorradfahrerin am 27. April, gegen 18:40 Uhr die Kontrolle über ihr Motorrad der Marke Kawasaki und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem 46-jährigen aus Wuppertal, ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 12:45

    POL-EN: Gevelsberg: Ermittlungen zu mehreren Bränden im Wald- Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

    Gevelsberg (ots) - Nach mehreren Bränden im Waldgebiet zwischen der Silscheder Straße und dem Berger See sucht die Polizei nun für die weiteren Ermittlungen nach Zeuginnen und Zeugen. In den letzten Wochen kam es insgesamt zu drei Bränden im Waldgebiet/Wandergebiet "Donauwiese" zwischen der Silscheder Straße und dem Berger See. Zuletzt brannte am 26. April ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren