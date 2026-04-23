Feuerwehr München

FW-M: Seitenkollision fordert zwei Verletzte (Großhadern)

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München (ots)

Donnerstag, 23. April 2026, 7.58 Uhr

Pfingstrosenstraße

Am Donnerstagvormittag ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Gegen kurz vor acht Uhr morgens meldete eine E-Call-Notrufzentrale der Integrierten Leitstelle München einen Verkehrsunfall in der Pfingstrosenstraße. Zu Beginn des Einsatzes musste von einer eingeklemmten Person ausgegangen werden. Neben einem Löschzug wurde auch ein Rüstwagen mit speziellem technischen Gerät zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Audi mit einem VW-Bus kollidierte. Durch den Unfall wurden zwei Personen verletzt. Der Fahrer des VW-Busses blieb unverletzt. Die Türen des Audi wurden durch den Unfall so stark deformiert, dass sich die Fahrerin nicht mehr selbst befreien konnte. Um die 61-jährige Audifahrerin möglichst schonend zu retten, wurde eine große Seitenöffnung geschaffen. Während der Rettungsdienst die Frau versorgte, entfernten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Seitentüren und die B-Säule mit hydraulischem Rettungsgerät. Nach der Befreiung durch die Feuerwehr wurde die Fahrerin ambulant versorgt und konnte die Einsatzstelle eigenständig verlassen.

Der 17-jährige Beifahrer des VW-Busses wurde durch den Unfall leicht verletzt und ist zur weiteren Untersuchung in eine Münchner Klinik transportiert worden. Am Audi entstand durch den Unfall ein Totalschaden. Zur Schadenshöhe und zum Unfallhergang können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Während der Rettungsarbeiten war die Pfingstrosenstraße komplett gesperrt.

(rec)

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