Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Falscher Handwerker- Geldbetrag aus Wohnung gestohlen

Hattingen (ots)

Ein falscher Handwerker verschaffte sich am 28. April, gegen 10:30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung einer 73-jährigen in der Oststraße. Nach ersten Erkenntnissen gab er an, dass er die Wasserrohre kontrollieren müsse. Die 73-jährige ließ ihn daraufhin in die Wohnung. Dieses nutzte der Täter dazu, um ggf. eine weitere Person unbemerkt in die Wohnung zu lassen. Nach kurzer Zeit verließ der falsche Handwerker die Wohnung wieder. Im Nachgang stellte sich heraus, dass ein Umschlag mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich gestohlen wurde.

Der falsche Handwerker war circa 40 Jahre alt und hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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