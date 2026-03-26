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Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuerwehr und Rettungsdienst retten zwei Personen aus einem verunfallten PKW

FW-BN: Feuerwehr und Rettungsdienst retten zwei Personen aus einem verunfallten PKW
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Bonn (ots)

Donnerstag, 26.3.2026, 11:08 Uhr, Beuel- Pützchen, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in die Rottlandstraße alarmiert. Ein, mit zwei Personen besetzter PKW, war dort gegen einen Baum geprallt. Während der Fahrer, durch den Rettungsdienst, aus dem Fahrzeug befreit werden konnte, musste die Beifahrerin mit Unterstützung der Feuerwehr gerettet werden. Hierfür wurde hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt. Parallel zur technischen Rettung, wurde die Frau, noch im PKW, medizinisch erstversorgt. Beide Patienten_innen wurden schwerverletzt in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren die Löscheinheit der Feuerwache 2, die Rüsteinheit, der Führungsdienst mit Einsatzleitwagen, sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Insgesamt waren 20 Kräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Eric Lambertz
Telefon: 0228 7170
www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

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