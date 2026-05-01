POL-EN: Radfahrer im Begegnungsverkehr kollidieren miteinander

Wetter (ots) - Am 30. April 2026, gegen 21.00 Uhr, kam es in der Oberwengerner Straße 176 in Wetter zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 50-jährige Hagenerin kam aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß wurden die Airbags ausgelöst, die Fahrerin wurde leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß fiel der Baum auf ...

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