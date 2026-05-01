Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Radfahrer im Begegnungsverkehr kollidieren miteinander
Herdecke (ots)
Am 30.April 2026, um 13.30 Uhr, kollidierten zwei Radfahrer im Begegnungsverkehr und stürzten dabei. Die Radfahrer befanden sich auf einem Radweg an der Ruhr. Dabei verletzte sich ein Radfahrer schwer. Der andere Radfahrer blieb unverletzt. Der schwerverletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.
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