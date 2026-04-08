POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht
Zweibrücken (ots)
Im Zeitraum von Ostermontag, 06.04.2026, 18.00 Uhr bis Dienstag, 07.04.2026, 17.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Pasteurstraße, am Fahrbahnrand geparkten grauen Mazda. Dieser wies Schäden an der hinteren Stoßstange auf, die Schadenshöhe wird nach einer ersten Schätzung auf ca. 500.- Euro beziffert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
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