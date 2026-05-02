Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hattingen (ots)

Am 01.05.2026, gegen 14:58 Uhr, befuhr eine 62-jährige Osnabrückerin mit ihrem Fahrrad die Straße Am Büchsenschütz in Richtung Querstraße in Hattingen. Dabei blieb sie mit der am Fahrrad befestigten Satteltasche an der Lichtzeichenanlage hängen. Infolge dessen kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde ins angrenzende Krankenhaus verbracht.

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