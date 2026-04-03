Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

LRA-Ravensburg: Großbrand in Wohnhaus in Weingarten - über 130 Einsatzkräfte im Einsatz

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Weingarten (ots)

Pressemitteilung

Weingarten - Am gestrigen Donnerstagabend, 02.04.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Weingarten um 21:15 Uhr zu einem gemeldeten Brand im Freien, im Bereich des Gartens eines Hauses, in der Alemannenstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt stellte sich die Lage jedoch deutlich dramatischer dar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Wohnhaus bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Erdgeschoss, das erste Obergeschoss sowie das Dachgeschoss ausgebreitet. Zudem bestand akute Gefahr eines Brandüberschlags auf die benachbarte, direkt angebaute Doppelhaushälfte. Aufgrund der Lage wurde umgehend eine zweite Drehleiter und weitere Löschfahrzeuge zusätzlich nachalarmiert. Die Brandbekämpfung erfolgte sowohl im Innen- als auch im Außenangriff unter Einsatz mehrerer Angriffstrupps unter Atemschutz. Über die beiden Drehleitern aus Weingarten und Ravensburg wurden die Löscharbeiten von außen vorgenommen. Zur Unterstützung waren neben der Feuerwehr Weingarten auch Kräfte der Feuerwehr Ravensburg, der Feuerwehr Berg und der Feuerwehr Baienfurt, mit weiteren Löschfahrzeugen im Einsatz. Die Wasserversorgung wurde über das örtliche Hydrantennetz sichergestellt. Wie Kommandant Romer mitteilte, konnte der Brand nach rund einer Stunde weitgehend unter Kontrolle gebracht werden. Besonders herausfordernd gestalteten sich jedoch die Löscharbeiten im Dachgeschoss, des vom Brand hauptsächlich betroffenen Objektes. Aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit musste das Dach aufwändig von außen geöffnet werden, um den Brand in diesem Bereich gezielt und effektiv bekämpfen zu können. Zusätzlich erschwerte eine installierte Photovoltaikanlage die Arbeiten der Einsatzkräfte, weshalb auch ein Feuerwehrfachberater für Photovoltaik an die Einsatzstelle gerufen wurde. Oberbürgermeister Clemens Moll machte sich persönlich vor Ort ein Bild der Lage. Zur Sicherstellung des grundsätzlichen Brandschutzes im Schussental, während des Großeinsatzes, wurde die Feuerwehr Schlier und die Drehleiter aus Bad Waldsee zur Einsatzbereitschaft hinzugezogen. Bei dem Brand wurde eine Bewohnerin verletzt und zur weiteren Beobachtung in eine Klinik gebracht. Die Bewohner der beiden betroffenen Häuser konnten vorübergehend privat untergebracht werden, solange die Gebäude nicht bewohnbar sind. Insgesamt waren 111 Feuerwehrkräfte, 22 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie mehrere Polizeibeamte im Einsatz. Auch der Energieversorger war vor Ort, um die Strom- und Gaszufuhr zum Gebäude zu unterbrechen und so weitere Gefahren auszuschließen. Gegen 02:30 Uhr konnte schließlich "Feuer schwarz" gemeldet werden, nachdem die letzten Brand- und Glutnester im Dachstuhl erfolgreich abgelöscht worden waren. Zur Höhe des Sachschadens, sowie zur Brandursache, ermitteln die Kriminalpolizei. (arei-Feuerwehr-03.04.2026/07:10 Uhr)

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