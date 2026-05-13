Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Weiterfahrt nach Fahrt unter Einfluss von Drogen untersagt

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Sudheim, Schuhstraße, Dienstag, 12.05.2026, 15.28 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine Streife der Polizei Northeim kontrollierte am Dienstagnachmittag einen 21-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw die Schuhstraße im Northeimer Ortsteil Sudheim befuhr. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamte neurologische Auffälligkeiten bei dem Fahrer fest. Er räumte schließlich den vorherigen Konsum von THC ein. Dem 21-jährigen Mann wurde folglich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Er muss sich nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell