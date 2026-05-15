Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gestohlenen E-Scooter ohne Versicherung geführt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 12.05.2026, 06:35 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen, den 12. Mai 2026, wurde eine Polizeistreife, in der Schrammstraße, auf einen 43jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, an dessen Fahrzeug ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Scooter im Jahr 2024 als gestohlen gemeldet worden war und der jetzige Nutzer diesen ohne aktuelle Versicherung im öffentlichen Straßenverkehr führte. Gegen den in Einbeck wohnenden Mann wurden dementsprechend Ermittlungsverfahren eingeleitet und der E-Scooter zur Eigentumssicherung beschlagnahmt.

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