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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf; Pkw zerkratzt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 13.05.2026; 15:10 Uhr - 15:35 Uhr

Am Mittwochnachmittag, den 13.05.2026, parkte eine 41jährige Frau ihren Firmen-Pkw in der Neddenstraße vor einem Wohnhaus. Als sie nach gut 20 Minuten zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen langen Kratzer in der Mitte der Fahrertür fest. Hierbei ist ein Schaden von ca. 200,- bis 500,- Euro entstanden. Zu dem Verursacher gibt es bisher keinerlei Erkenntnisse. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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