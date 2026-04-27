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POL-NE: Einbrüche der vergangenen Woche

POL-NE: Einbrüche der vergangenen Woche
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Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es im Rhein-Kreis Neuss zu insgesamt 13 Einbrüchen gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei schlugen mutmaßliche Einbrecher siebenmal in Neuss zu. In Meerbusch ereigneten sich vier vollendete Einbrüche. In Kaarst kam es zu einem vollendeten Einbruch und in Grevenbroich zu einem Einbruchsversuch.

Am Donnerstag, 23. April, wurde zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr an der Vom-Stein-Straße im Kaarster Ortsteil Büttgen eingebrochen. Eine 98-Jährige befand sich bei der Gartenarbeit, als die Tatverdächtigen mutmaßlich ein geschlossenes Badezimmerfenster aufbrachen und die Räumlichkeiten durchsuchten. Hinweise auf die möglichen Einbrecher konnte die Geschädigte nicht geben, ebenfalls ist noch nicht klar, ob Beute gemacht wurde.

Das Kriminalkommissariat 14 hat seine Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und nimmt weiterführende Zeugenhinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. Zudem rät die Polizei zur Vorsicht: Vergewissern Sie sich vor dem Verlassen Ihres Hauses, dass alle Türen und Fenster verschlossen und gesichert sind. Einen kostenlosen Check, wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung noch besser von unbefugten Eindringlingen schützen können, bieten die Experten aus dem Fachbereich Kriminalprävention an. Ein Termin kann unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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